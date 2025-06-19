Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle bölgesinde uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese baskın yaptı.

YAPILAN ARAMA SONUÇLARI

Baskın sırasında yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiriliyor. Operasyon sırasında gözaltına alınan G.Ö. (46) ve D.A. (26) emniyete götürülüyor.