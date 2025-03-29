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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu

Samsun’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, bin 122 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü.

Aramalar ve Gözaltılar

Operasyonda İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde F.O. (28) ve İ.A. (33) isimli kişilerin bulundukları araçta ve ikametlerinde detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalarda toplamda bin 122 adet sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.

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