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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BİR KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, Adalet Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada 1 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu madde ve 3 bin 430 sentetik ecza hap bulunuldu. Araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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