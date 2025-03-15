Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Samsun’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 766 adet sentetik ecza ve 214 gram metamfetamin ele geçiriliyor. Ayrıca, bu operasyonda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik ciddi bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERİN ÜST VE İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyon sırasında şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde kapsamlı aramalar yapıldı. Bu arama neticesinde bin 766 adet sentetik ecza ve 214 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 718 TL de ele geçiriliyor. Operasyonun ardından 4 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.