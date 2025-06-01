Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirledikleri adreslere kapsamlı bir operasyon düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında yapılan aramalarda ekipler, 282 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 370 mililitre sıvı madde, 427 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçiriyor. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.