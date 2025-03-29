Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DESTEKLİ OPERASYON

Samsun’da narkotik polisi, özel harekat polisi ile birlikte uyuşturucuya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine karşı eş zamanlı bir müdahalede bulunarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, yapılan aramalar sonucunda 1 kilogram 400 gram metamfetamin, 880 adet ecstasy hap, 18 gram kokain, 200 adet sentetik ecza ve 500 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan Fubinica adlı hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin sorguları devam ediyor.