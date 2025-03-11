Samsun’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Gözaltı

UYGULAMALAR SONUCUNDA GÖZALTILAR

Samsun’un Canik ve İlkadım ilçelerinde polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Canik ilçesinde bir iş yeri ve bir konutta arama yaptı. Bu aramalarda toplam 18 bin adet sentetik ecza bulundu. Operasyonda Y.İ. (31) isimli şahıs gözaltına alındı.

İLKADIM İLÇESİNDE YAPILAN OPERASYON

Narkotik polisi, İlkadım ilçesinde yaptığı takipler sonucunda 4 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Bu aramalarda ise 3 bin 920 adet sentetik ecza, 24 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram metamfetamin ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak uyuşturucu ticareti nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı. İki ayrı operasyon hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.