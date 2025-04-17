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Samsun’da Uyuşturucu Suçundan İki Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇU DOLAYISIYLA YAKALANMA

Samsun’da, uyuşturucu suçları nedeniyle 19 yıl 4 ay ve 8 yıl 4 ay hapis cezası alan iki kişi jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. İlgili bilgilere göre, Çarşamba ilçesinde jandarmanın izleme çalışmaları sonucunda “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K., yakalandı. F.K., sonrasında işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

İKİNCİ YAKALANMA OPERASYONU

19 Mayıs ilçesinde de, uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma ekiplerinin takibi sonucu ele geçirildi. M.Ç. de yakalanmasının ardından cezaevine teslim edilerek gereken işlemler yapıldı.

Samsun’daki bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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