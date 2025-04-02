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Samsun’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Samsun’da yapılan bir operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yürüttüğü iddia edilen bir şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen S.O.’yu, metamfetamin ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEME KARARI VE CEZAEVİNE SEVKİ

S.O., bugün Samsun Adliyesine götürüldü. Burada yapılan yargılama sonrasında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu durum, kentte uyuşturucu ile mücadele çabalarının devam ettiğini gösteriyor.

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