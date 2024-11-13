Samsun’da Uyuşturucu Trafiğine Hapis Cezası Verildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Geçen yıl 23 Kasım gecesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan büyük miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine, iki lüks araç, Samsun il sınırlarına girdiği anda takibe alındı. Araçların, stabilize ve köy yollarını kullanarak kent merkezine giriş yaptığı belirlendi.

ARAÇLARIN GİDİŞ YÖNLERİ TESPİT EDİLDİ

Samsun il merkezine ulaşan araçlar iki gruba ayrıldı. Bir araç İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’ne, diğeri ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’ne yöneldi. Narkotik polisi tarafından her iki araca, eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda ve ardından şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 10 kilo metamfetamin, 8 bin 332 sentetik ecza, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 237 bin 700 TL ile 4 bin 730 dolar bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan A.E. (45), B.E. (25), M.Z. (34), E.D. (38), B.A. (18) ve E.D. (38), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T. (45) ise mahkemece serbest kaldı.

DAVA SONUÇLANDI

Altı kişi hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava sürecinde, tutuklu sanıklar A.E., B.E. ve M.Z. 30’ar yıl hapis cezası alırken, B.A. 20 yıl 3 ay, E.D. ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan E.T., 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ayrıca duruşmaya gelmeyen E.T. hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.