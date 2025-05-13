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Samsun’da Uyuşturucu Üreten Şüpheli Yakalandı

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen operasyonda, iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten bir şüpheli yakalandı. İlkadım ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU ÜRETİMİ AÇIĞA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı aramalarda, G.G’nin (53) evinin bir odasını uyuşturucu üretimi için kullanarak iklimlendirme düzeneği ile Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Eve düzenlenen operasyonda düzeneğe ve 127 kök Hint kenevirine el konuldu. Ayrıca, yapılan aramada 1 kilo 145 gram kubar esrar da ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan G.G, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

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