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Samsun’da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDAKİ ELE GEÇİRMELER

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin, 1006 adet ecstasy hap, 318 adet sentetik ecza, 242 gram skunk, 1 kilogram 900 gram bonzai üretmeye uygun hammadde (sentetik kannabinoid), 19 gram sentetik kannabinoid, 22,23 gram bonzai, 1,47 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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