Samsun’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

OPERASYON DETAYLARI

Samsun’da gerçekleştirilen polisiye bir operasyonda, 4 bin 816 adet sentetik ecza ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde K.Ö. (25) isimli kişinin ikametine baskın yaptı.

Yapılan ARAMA SONUÇLARI

Evde gerçekleştirilen aramada, ebeveyn banyosunda bir kutu içerisinde gizlenmiş halde 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği bulundu. Olayın ardından K.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.