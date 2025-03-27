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Samsun’da Uyuşturucudan Tutuklanan Şahıs Cezaevinde

YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Samsun’da 231 adet elektronik sigara görünümündeki likit esrar ve çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan bir kişi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak, savcının itirazı üzerine şahıs yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve diğer jandarma ekipleri, Atakum ilçesinin Akalan Mahallesi’nde V.M. adlı (49) şahsın ikametgahında bir operasyon gerçekleştirdi.

ARAMA SONUÇLARI

Gerçekleştirilen aramalarda; 231 adet elektronik sigara görünümünde 200 gram likit esrar, 1 gram metamfetamin, 1.5 gram kubar esrar, 12 adet sentetik ecza hapı, 30 gram skunk, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı gibi maddeler ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan V.M., jandarma işlemlerinin ardından geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ İTİRAZI

Soruşturmayı yürütmekte olan savcı, mahkemenin verdiği serbest bırakma kararına itiraz etti. Bunun üzerine V.M. yeniden gözaltına alındı ve bu sefer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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