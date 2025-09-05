Samsun’da Vali Tavlı’dan Tebrikler

VALİ TAVLI’DAN HAFIZ ADAYLARINA DESTEK

Samsun Valisi Orhan Tavlı, cuma namazı çıkışında 2025 Yılı 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na katılmak üzere Samsun Müftülüğü’ne gelen hafız adaylarıyla bir araya geldi. Vali Tavlı, “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” Hadis-i Şerif’ini hatırlatarak Mehmet Alper, Kerem Ünal, Serdar Atıcı ve Ömer Kağan Arıcı başta olmak üzere tüm hafız adaylarını tebrik etti ve sınavda başarılar diledi.

HAFIZLIK MERTEBESİ VE AİLELERİN ÖNEMİ

Hafızlık mertebesinin dünyada ulaşılabilecek en yüce mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Tavlı, bu yolda azimle gayret gösteren evlatların yanı sıra, eğitim süreçlerinde fedakarlık ve sabır gösteren anne-babalara da teşekkür etti. Ayrıca, bu sürecin bireylerin yetişiminde önemli rol oynayan hocalarına şükranlarını ileten Vali Tavlı, “Rabb’im yar ve yardımcıları olsun, zihin açıklığı versin inşallah” ifadelerini kullandı.