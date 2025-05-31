Samsun’da Voleybol Ligi Devam Ediyor

VOLEYBOL LİGİ DEVAM EDİYOR

Samsun’da bu yıl ilk kez hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Voleybol Ligi etkinliği sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinesiyle Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu’nda yapılan organizasyona toplamda 6 takım katılıyor.

REKABET ÜÇ HAFTA SÜRECEK

Bu turnuvada firmaların çalışanlarından oluşan takımlar, üç hafta boyunca kıyasıya bir rekabet içinde mücadele ediyor. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları yarın gerçekleştirilecek.