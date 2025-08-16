Samsun’da Yabancı Anne Oğul Kurtarıldı

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Samsun’da deniz keyfi yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir anne ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı. Atakum ilçesinin Atakent Mahallesi sahilinde serinlemek amacıyla suya giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ve 4 yaşındaki oğlu Ali Rıza M., bir süre sonra akıntıya kapıldı.

CAN Kurtaran Müdahale ETTİ

Olay yerine yakın bulunan cankurtaran hemen harekete geçerek anne ve çocuğu denizden çıkardı. Daha sonra, olay yerine ulaşan ambulans ile anne ve oğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye götürülen Meryem M. ve Ali Rıza M.’nin bilinçlerinin açık olduğu bildirildi.