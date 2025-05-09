Samsun’da Yağmur ve Dolu Etkiledi

SAĞANAK YAĞMUR VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Samsun’da aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu kenti olumsuz etkiliyor. Kent genelinde sabah saatlerinde 25 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, öğleden sonra sağanak yağışlarla yer değiştiriyor. Saat 17.00 civarında meydana gelen gök gürültülü sağanak, kısa sürede etkisini artırırken, bazı bölgelerde dolu yağışı da görülüyor.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Ani yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, korunmak için ağaç altları ve bina saçaklarına sığınıyor. Bazı kişiler ise poşet ve kartonlarla yağmurdan korunmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra sağanak sebebiyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu. Sağanakla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekler dikkat çekiyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusuna dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.