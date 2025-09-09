Samsun’da Yakalanan İki Suçlu Var

YAKALANAN DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ

Samsun’da dolandırıcılık suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir şahıs ile 7 ayrı dosyadan aranan başka bir şahıs, polisin yaptığı takip sonucunda yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık ve hakaret suçlarından aranan U.T.’yi gözaltına aldı.

CEZA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Hakkında 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.T., işlemleri tamamlanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Aynı ekipler ayrıca iki ayrı hükümlü veya tutuklunun kaçması, üç ayrı 5607 sayılı yasaya muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile basit yaralama suçlarından aranan Ö.E.’yi de yakaladı. Ö.E. hakkında 3 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verildi ve cezaevine teslim edildi.