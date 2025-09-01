Samsun’da Yalnız Yaşayan Öğretmen Bulundu

ÖĞRETMENİN ÖLÜ BULUNMASI

Samsun’da yalnız yaşayan 43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Asarcık ilçesindeki bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Halit Çakır (43), bugün okula gitmesi gerektiği halde okula gitmeyince öğretmen arkadaşları onu telefonla aradı. Çakır’ın telefonuna yanıt vermemesi üzerine mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek yalnız yaşadığı evine gitmekte karar kıldı.

KAPI KIRILDI

Evin zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca, komşuların da yardımıyla kapı kırılarak içeri girildi. İçeri girdiklerinde Halit Çakır’ın ölü halde bulunduğu tespit edildi. Olay hemen polise bildirildi ve Çakır’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polisin evde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çakır’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Öğretmenin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ile belirleneceği öğrenildi.