Samsun’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun’un Atakum ilçesindeki çalılık alanda başlayan yangın, ormanın alevlerden etkilenmeden vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yangının Sarıışık Mahallesi’nde, Samsun-Ankara yolu kenarında meydana geldiği bildiriliyor.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Ancak vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini engellemeyi başardı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangın kontrol altına alınarak, ormana sıçramadan söndürüldü. Bu olayla ilgili inceleme süreci de başlatıldı.