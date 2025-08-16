Haberler

Samsun’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun’un Atakum ilçesindeki çalılık alanda başlayan yangın, ormanın alevlerden etkilenmeden vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yangının Sarıışık Mahallesi’nde, Samsun-Ankara yolu kenarında meydana geldiği bildiriliyor.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Ancak vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini engellemeyi başardı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangın kontrol altına alınarak, ormana sıçramadan söndürüldü. Bu olayla ilgili inceleme süreci de başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar’da 110 Aile Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Aile Kampı'na 110 aile katıldı. Etkinlik, çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.
Haberler

Yüksekova’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

Yüksekova'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.