Samsun’da Yangın Nedeniyle Yaşlılar Tahliye Edildi

YAŞLILARIN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’da huzurevinin çamaşır dairesinde meydana gelen yangın sonrası, yaşlılar güvenli bir şekilde tahliye edildi ve diğer huzurevlerine nakledildi. Yangın, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde saat 13.30 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, çamaşır dairesindeki kurutma makinesi alev aldı ve bu durum yangına sebep oldu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte huzurevi personeli hızla yaşlıların tahliye işlemine başladı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Huzurevinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, güvenlik önlemleri gereği bina tamamen boşaltıldı. Yürüyemeyecek durumda olan yaşlılar ambulanslarla, durumu iyi olanlar ise minibüslerle diğer huzurevlerine sevk edildi.

KAYMAKAM YILDIZ’DAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olay hakkında bilgi veren Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, yangının çamaşır dairesinden kaynaklandığını belirtti. Yıldız, “Beypınar Mahallemizde Atakum Huzurevi’nde ufak çaplı bir yangın meydana geldi. 13.35’te meydana gelen yangına hemen itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Huzurevi personeli de yaşlıları derhal tahliye etti. İlk belirlemelere göre yangının çamaşırhanede çıktığını düşünüyoruz. Elektrik nedeniyle ufak bir yangın meydana geldi. Çamaşırların yanması neticesinde bir miktar duman çıktı. Onun için yaşlılar endişe etmesin diye o duman nedeniyle sakinleri tahliye ettik. Tedbir amaçlı da Çarşamba Huzurevi’ne naklediyoruz. Toplam 88 yaşlımız mevcut. Bunun 75’inin tahliyesini gerçekleştirdik. Kalan 13 kişi de izinli ve dışarıdaydı. Yangın ve duman nedeniyle hiçbir vatandaşımız etkilenmedi. Tüm görevlilerimize zamanında müdahale gerçekleştirdiği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.