Samsun’da Yaralı Doğan Kuşu Bulundu

POLİSİN BULDUĞU YARALI DOĞAN KORUMA ALTINA ALINDI

Samsun’da, polis ekiplerinin yaralı halde bulduğu bir doğan kuşu koruma altına alındı. Alınan bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop karayolu üzerindeki Bafra Bölge Trafik İstasyonu önünde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yaralı bir doğan kuşunu keşfetti.

TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Duyarlılık gösteren trafik ekipleri, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı ve ardından gerekli tedavi süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne iletti. Doğan, burada gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınarak koruma altına alındı.