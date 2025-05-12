Samsun’da Yaralı Karaca Tedavi Edildi

YARALANAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINIYOR

Samsun’un Asarcık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı. Asarcık-Kavak Karayolu üzerindeki Armutlu mevkisinde meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar, olayı yetkililere bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, yaralı karacayı alarak tedavi edilmesi için Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı karacanın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşamına salınacağı bildiriliyor.