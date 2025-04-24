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Samsun’da yaşlı adam tacizden gözaltında

YAŞLI ADAM TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da bir parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği öne sürülen 73 yaşındaki A.K., gözaltına alındı. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kale Mahallesi’ndeki Anıtpark’ta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, A.K.’nin parkta oturan genç kızı taciz ettiği iddia ediliyor. Genç kızın şikayeti üzerine hızla devreye giren polis, A.K.’yi gözaltına alarak Gazi Polis Merkezi’ne teslim etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.K.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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