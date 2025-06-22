Samsun’da YDT’ye Geç Kalan Genç, Kriz!

GÜL DİLARA K.’NIN SINAV GEÇİKİŞİ SİVİL TOPLUMUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna geç kalan 25 yaşındaki Gül Dilara K., sinir krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen YDT oturumuna koşarak gelen genç kadın, kapıların kapandığını görünce durumu kaldıramadı ve krize girdi.

SINAV GÖREVLİLERİNE TEPKİ YAĞDI

Çevrede bulunan vatandaşlar, sınav görevlilerine “Kapıların kapanmasına 1 dakika daha var. Neden kapıyı kapatıyorsunuz? Kolunuzdaki saate bakın. Bir insanın kaderiyle böyle oynayamazsınız. Kız sınava geç kalmadı. Siz kapıları erken kapattınız. Dün 5 dakika geç kalanı içeri aldınız. Bu kızı neden almıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı kişiler de Gül Dilara K.’nın sınava alınmasını isteyen tezahüratlarda bulundu.

Gül Dilara K., sınava giremeyince çevredeki vatandaşların yardımıyla bir bankaya yatırılıp sakinleştirilmeye çalışıldı. Genç kadın, ilerleyen zamanda bölgeye ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, toplumun sınav sistemine yönelik hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.