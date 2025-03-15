Samsun’da Yengesini Öldüren Kadına Ceza

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 Ekim 2023 tarihinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi ihbarla bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ölen kişinin 33 yaşındaki Murat Bakar olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda Bakar’ın tabanca ile vurulduğu ve vücudunda iki mermi girişi bulunduğu tespit edildi. Bu cinayetle ilgili olarak yengesi 23 yaşındaki Şehri Bakar gözaltına alındı.

CİNAYET İTİRAFI VE İŞLEMLER

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, cinayetle ilgili itirafta bulundu. Bakar, “Murat ile 2018’den bu yana ilişkim bulunuyor. Murat bana ayrılmak istediğini ve bir kızla nikah kıyacağını söyledi. Daha sonra silahı alıp, dışarı çıktım. Murat’a 2 veya 3 el ateş ettim. Murat araçtan çıkıp, kaçmaya çalışırken elimdeki silah ile kafasına vurdum” şeklinde açıklamada bulundu. Şehri Bakar, tutuklanarak hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından dava açıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEME SONUCU

İddianamede 3 Ekim 2023 tarihinde saat 21.12 sıralarında olay yerinin yakınındaki görüntülerin incelendiği belirtildi. Görüntülerde bir şahsın Çetinkaya Köprüsü’ne hızlı adımlarla çıktığı ve oradan uzaklaştığı gözlemlendi. Ancak net olmayan kamera görüntüleri sebebiyle jandarma kriminal dairesine gönderildi. Yapılan incelemede o şahsın kimliğini tespit edemeyecek bir yüz detayı elde edilemediği kaydedildi.

DAVA SÜRECİ VE SONUCU

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcının mütalaasında, “Sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve eylemlerini belli bir hazırlıkla gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı” ifade edildi. Bu nedenle, sanığın tasarlama koşullarının bulunmadığı ve kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. İlgili suçun “Ruhsatsız silah bulundurma” maddesinin unsurlarının oluşmadığı bildirildi. Yargılama sonucunda Şehri Bakar, “iyi hal” indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

AİLE İFADESİ VE TALEPLERİ

Murat Bakar’ın babası Mustafa Bakar, olaya dair açıklamalarda bulundu. Oğlunun, olay akşamı eşiyle birlikte yemek yediğini belirten Mustafa Bakar, “Murat, saat 19.30’da ‘Arkadaşıma gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Uzun bir süre bekledikten sonra evine geldi” dedi. Oğlunun kaybolduğunda kayıp ihbarında bulunduğunu ve ardından ölüm haberini aldığını vurguladı. Mustafa Bakar, gelininin bu cinayette önderlik ettiğini iddia ederek, “Bu konu yeterince soruşturulmadı. Oğlum 5 kişi tarafından bile öldürülse Şehri tek başına bunu yapamazdı” ifadelerini kullandı. Olay öncesinde ve sonrasında Şehri’nin görüştüğü kişilerin de araştırılmasını talep etti.