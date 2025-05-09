Samsun’da Yeni Adalet Kampüsü Kuruluyor

KAMPÜSÜN TEMELİ ATILDI

Samsun’da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bir kampüsün temeli atıldı. Bu alanda Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve Vergi mahkemeleri yer alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu yapıların 2 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Tunç, “Kazasız belasız çalışma diliyoruz. Yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Samsun’a emek veren herkese çok çok teşekkür ederiz. Burada hizmet verecek yargı mensuplarımıza, adalet personelimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

PROGRAMDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Konuşmanın ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü. Törende, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ile Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adli ve idari yargı mensupları ile kent protokolü bulundu.

KAMPÜS HAKKINDA DETAYLAR

Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde inşa edilmeye başlayan kampüs, toplam 43 bin 333 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu proje içerisinde 1 başsavcı, 56 başkan, 194 hakim ve 28 savcıya ait toplam 222 oda, 23 duruşma salonu, 250 kişilik toplantı/konferans salonu ile 408’i açık, 70’i kapalı olmak üzere toplam 478 araçlık otopark yer alacak.