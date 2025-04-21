Samsun’da Yeşil OSB Eğitimi Başlatıldı

PROJE BAŞLATILDI

Samsun’da, sanayi bölgelerinin ‘Yeşil OSB’ sertifikasına hazırlık aşamasında yeni bir proje hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgeleri (OSB) için bu sertifikasyon süreci kapsamında ilk adım Samsun’da atıldı.

EĞİTİMLERİN YERİ VE UYGULAMASI

Bu proje çerçevesinde Samsun’daki OSB yönetimlerine eğitim verilecek. Eğitimler, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) belirlediği noktalarda ya da ilgili OSB’lerin bünyesinde Türk Standardları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirecek. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, bu çalışmalar doğrultusunda Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

EĞİTİM SÜRECİ VE ÇALIŞTAY

Ziyarette, projenin Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki OSB’lerin Yeşil OSB belgesi almak için gerekli adımları atmalarını sağlayacak eğitimleri içerdiği ifade edildi. Eğitim programı toplamda 24 gün sürecek ve bu süre zarfında belirli bir program dahilinde 2-3 ay içinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından bir çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştayda yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi amaçlanacak. OSB’lerin Yeşil OSB sertifikası başvurusuna 8-10 ay içinde ulaşması hedefleniyor.