Samsun’da Yeşil OSB Projesi Başlatıldı

PROJE HAKKINDA BİLGİLER

Samsun’da organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB sertifikasyonuna hazırlanması için yeni bir proje başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının liderliğinde Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgelerinin (OSB) Yeşil OSB sertifikasyonuna geçiş çalışmaları için Samsun’da ilk adım atılıyor. Bu çerçevede, Samsun’da OSB yönetimlerine yönelik eğitimler veriliyor.

EĞİTİMLERİN DETAYLARI

Eğitimler Samsun’da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) belirlediği mekanlar veya ilgili OSB’lerin bünyesinde Türk Standardları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, bu çalışmalara ilişkin bilgi vermek amacıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Ziyarette, bu projenin Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki OSB’lerin Yeşil OSB belgesi almak için ihtiyaç duydukları eğitimleri kapsadığı ifade edildi.

Eğitimlerin toplamda 24 gün süreceği ve bu sürecin peş peşe değil, belirli bir programa göre 2-3 ay içerisinde düzenleneceği vurgulandı. Eğitimlerin ardından, yapılan çalışmaların değerlendirileceği bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştayda OSB’lerin Yeşil OSB sertifikası başvurusuna ulaşmasını kolaylaştırmak hedefleniyor ve bu süreç içinde 8-10 ay içinde sertifika alınması bekleniyor.