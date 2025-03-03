Samsun’da Yol Kavgasında Şahıs Tutuklandı

SAMSUN’DA YOL VERME ANLAŞMAZLIĞI

Samsun’da, yol verme meselesi üzerine çıkan bir anlaşmazlık sonucunda otomobil sürücüsü, kamyonete tabancayla ateş açtı. Olay, Canik ilçesinde, Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, oto aksesuar işiyle uğraşan F.M.K. (34), kontrolündeki Fiat Tofaş marka otomobille seyrederken, pazarcılık yapan Y.K. (33) ile arasında yol verme konusunda bir tartışma oluştu.

KAMYONETE ATEŞ AÇILDI

F.M.K., seyir halindeki Y.K. yönetimindeki kamyonete ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etti. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine F.M.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edilerek yakalandı. Ekipler, şahsın üzerinde 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca buldu.

F.M.K., Irmak Polis Merkezine teslim edildi ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür olaylar, toplumda huzursuzluk yaratabiliyor ve güvenlik açısından ciddi endişelere yol açabiliyor.