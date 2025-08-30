Samsun’da Zafer Bayramı Yürüyüşü Gerçekleşti

SAMSUN’DA FENER ALAYI ETKİNLİĞİ

Samsun’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fener alayında gaziler, İstiklal Madalyası ile yürüyüş yaptı. Samsun Müzesi önünden başlayan bu anlamlı yürüyüşte, gaziler, TBMM tarafından 1924’te Milli Mücadele’deki fedakarlıkları nedeniyle Samsun’a tevdi edilen İstiklal Madalyası’nı gururla taşıdı.

Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen grup, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının marşları eşliğinde Sahil Yolu’ndan Tütün İskelesi’ne kadar ilerledi. Bu yürüyüş, Samsun’un kahraman evlatlarını anmak amacıyla gerçekleştirildi. Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, denize karanfil bıraktı.

DUA VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yürüyüşün sona ermesinin ardından şehitler için dua edildi. Etkinlik, havai fişek gösterileri ile kutlamalara devam etti. Bu coşkulu atmosferde, Samsun halkı, zafer bayramını ve kahramanları bir arada anmanın mutluluğunu yaşadı.