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Samsun’da Zanlı Ahırda Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, boşanma sürecindeki eşi Emine Akpınar’ı (36) silahla öldüren zanlı Emrah Akpınar, saklandığı ahırda yakalanıyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Akpınar’ı yakalamak için yoğun bir çaba sarf etti. Emrah Akpınar, 16 Nisan’da boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı Karşıyaka Mahallesi’nde vurarak hayatına son vermiş ve olay sonrasında kayıplara karışmıştı.

YAKALANMA SÜRECİ

Ekiplerin, ısıya duyarlı drone destekli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Emrah Akpınar, Atakum Cami Mahallesi’nde gizlendiği ahırda yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, bölgedeki sakinler arasında büyük bir üzüntü yarattı ve cinayetle ilgili haberler dikkat çekti.

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