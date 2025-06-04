Haberler

Samsun’da Zanlı Suçüstü Yakalandı

SAMSUN’DA YANKECİLİK YAPAN ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Samsun’da, farklı zamanlarda yankesicilik gerçekleştiren bir zanlı, suçüstü yakalanarak tutuklandı. Canik ve Atakum ilçelerindeki pazar yerlerinde değişik tarihlerde toplamda 15 bin 500 lira çalan 41 yaşındaki P.Ö’nün yakalanması için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma yaptı.

Ekipler, Atakum ilçesinde bir pazar yerinde bir başka vatandaşın çantasını açmaya çalışırken P.Ö’yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesiyle birlikte, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da Salıncaktan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Ordu'ya seyahat eden Duran ailesi, Amasya'da mola sırasında 4 yaşındaki Yağız D.'nin salıncağının devrilmesi sonucu ciddi yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Soruşturma açıldı.
Haberler

Amasya’da Salıncak Demiri Düştü, Yağız Öldü

Amasya'da bir çay bahçesinde oynarken salıncağın demiri üzerine devrilen 4 yaşındaki Yağız Duran, ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.