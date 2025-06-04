Samsun’da Zanlı Suçüstü Yakalandı

SAMSUN’DA YANKECİLİK YAPAN ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Samsun’da, farklı zamanlarda yankesicilik gerçekleştiren bir zanlı, suçüstü yakalanarak tutuklandı. Canik ve Atakum ilçelerindeki pazar yerlerinde değişik tarihlerde toplamda 15 bin 500 lira çalan 41 yaşındaki P.Ö’nün yakalanması için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yoğun bir çalışma yaptı.

Ekipler, Atakum ilçesinde bir pazar yerinde bir başka vatandaşın çantasını açmaya çalışırken P.Ö’yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesiyle birlikte, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.