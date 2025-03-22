Samsun’da Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

TURNUVANIN DETAYLARI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer aldı. 20-21 Mart tarihlerinde Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi’nde yapılan turnuvaya, 10 öğretmen hakemlik yaptı ve 61 ilkokul, 62 ortaokul olmak üzere toplam 123 öğrenci katıldı. Karşılaşmalar sonucunda, çeşitli kategorilerde ilk 3 sırayı elde eden öğrenciler belirlendi.

ÖDÜL TÖRENİ VE TEŞEKKÜR

Turnuva ödül töreninde Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese, katılan öğrencilere ve okullara şükranlarını sundu. Kaya, “Vezirköprü’yü temsil edecek olan başarılı öğrencilerimize Samsun’da gerçekleşecek olan karşılaşmalarda başarılar diliyorum” diyerek birinci olan öğrencilere destek verdi. Ödül törenine ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Şube Müdürü Erkan Ulaşır, Zeki Cevher İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve Başhakem Derviş Kanberoğlu ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım gösterdi.