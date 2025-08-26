Samsun’da Zırhlı Ambulanslar Sergilendi

SAMSUN’DA ZIRHLI AMBULANSLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Samsun’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen zırhlı askeri ambulans sergisi büyük bir ilgiyle karşılandı. Samsun Valiliği’nin destekleriyle, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na ait zırhlı ambulanslar, alışveriş merkezi meydanında sergilendi. Sergi, 2 gün süresince 17.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

SERGİDEKİ ARAÇLAR VE ETKİNLİKLER

Sergide, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ambulans, Land ambulans ve Kirpi ambulans gibi çeşitli araçlar yer alıyor. Ayrıca, bölgeye bağlı askeri bando da iki gün boyunca her gün saat 18.30’da konser verme faaliyetinde bulunuyor. Zırhlı ambulansları inceleyen vatandaşlar, askeri personelle bir araya gelerek fotoğraf çektirip, araçlar hakkında bilgi alıyor. Birçok kişi, bu araçların gösterişli olduğunu ifade ederek, devlete güç ve askerler için başarı temenni ediyor.

Sergiyi ziyaret eden Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, vatandaşlarla ilgilenerek gençleri stantlara yönlendirdi. Ala, ayrıca zırhlı araçların yanı sıra askeri sağlık malzemeleri, savunma sanayii maketleri ve Aile Yılı bölümünü de inceledi. Sergi alanında ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunuluyor.