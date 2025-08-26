Samsun’daki Balıkçılar, 1 Eylül’de Vira Bismillah Diyecek

AV SEZONUNA HAZIRLIK BAŞLADI

Samsun’daki balıkçılar, 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek başlayacak olan av sezonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül’ün ilk saatlerinde sona eriyor. Türkiye genelinde olduğu gibi, Samsun’daki balıkçılar da ağlarını serin sulara serecek. Bu yıl palamut olmayacağını tahmin eden balıkçılar, çinekop, hamsi, istavrit, mezgit ve barbun için umutlu olduklarını dile getiriyor. Av için yapılan hazırlıkların son aşamasına geldiklerini aktarıyorlar.

HAMSİ BOL OLACAK TAHMİNİ

Bu yıl hamsinin bol olacağını belirten balıkçı Serkan Arslan, “Sezonun son hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni ağlar yaptık, eskilerini onardık. Makine ve teknemizin bakımını tamamladık. Umutla yeni av sezonunun açılmasını bekliyoruz. Biz avcıyız, her seneye umutla başlıyoruz. Bu sene hamsinin bol olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah halkımız doya doya hamsi yer” dedi. Arslan, “Palamut avcı bir balık. Palamut bol olduğunda küçük balıkları yiyor. Denizde orman kanunları geçerli. Büyük balık, küçük balığı yiyor. Palamutla çinekop bol olunca hamsi olmuyor. Bu sene palamut az olduğundan hamsi avcılığının olacağını düşünüyoruz” şeklinde ekledi.

PALAMUT HAKKINDA ÜMİTLER DÜŞÜK

Seyfettin Cemcit ise bu av sezonunda palamuttan olumlu bir işaret almadıklarını belirtti. “İyi bir sezon bekliyoruz. Bereketli bir avcılık dönemi geçireceğiz gibi görünüyor. Tüm balıkçılar hazırlıklarında sona geliyor. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu sene Karadeniz’de mezgit, kalkan ve barbun avcılığı iş yapıyor. Hamsinin çıkmasına daha var” dedi. Cemcit, şu anda ağ bakımı ve mekanik sorunlarla ilgilendiklerini ifade ederek, “Palamut şu anda denizde yok gibi. İşaretler onu gösteriyor. İnşallah sezonun devamı gelir. Havaların soğumasıyla belki palamut karasularımıza gelir” diye konuştu.

BEKLENEN AV YÜKSEKLİĞİ

Recep Akkaya, “1 Eylül’de tüm kayıklar denize çıkacak. Bu sene hamsi bol görünüyor, palamut ise az.” dedi. Hamsinin çıkmasındaki belirsizliklere dikkat çeken Akkaya, “İnşallah bereketli bir sezon geçer. Yakında ağları sermeye başlarız. Hazırlıklarda sona gelindi. Hamsi, istavrit ve çinekoptan ümitliyiz ama nasibimizde ne varsa ağa da o gelecek” şeklinde yorum yaptı. Diğer balıkçılar ise av sezonunun açılmasını iple çekiyor ve bol ve bereketli bir dönem geçirmek istediklerini söylüyor.