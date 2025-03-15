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Samsun’daki Ekmek Teknesi Mutluluk Saçıyor

KAĞIT TOPLAYICISININ YANINA YAZILAN ANLAMLI İFADE

Samsun’da bir kağıt toplayıcısının “Ekmek Teknesi” yazılı çekçek arabası, görenleri gülümsetiyor. Bu toplayıcı, kağıt ve karton toplama işini yaparak hayatını sürdürüyor. Arabasında yer alan anlamlı yazılar ve özgün süslemeler, dikkat çekiyor.

YEREL SÜSLEMELERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Çekçek arabasınıTürk bayrağı ve Samsunspor atkılarıyla bezeyen kağıt toplayıcısı, yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken bu vatandaş, ekmek mücadelesiyle hem gülümsetiyor hem de izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

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