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Samsun’daki Fabrikalarda Gıda Zehirlenmesi

İŞÇİLERİN HASTANELİK OLDUĞU OLAY

Samsun’da 10 farklı fabrikada çalışan toplam 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Alınan bilgilere göre, Tekkeköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren bu fabrikalarda işçiler, aynı yemek firmasından aldıkları öğle yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav tükettikten sonra, saat 17.00 sıralarında kusma, mide ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere gitti.

HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

133 işçi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 2 özel hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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