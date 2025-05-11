Samsun’daki Fuar Ziyaretçileri Sevindirdi

FUAR ZİYARETÇİLERİ İLE SEVİNDİRDİ

Samsun’da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar, katılımcı sayısıyla dikkat çekti. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin destekleriyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7 Mayıs’ta açılan Samsun Karavan Fuarı, bugün sona eriyor.

FUARDAKİ İLGİDEN MEMNUNİYET

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, fuarın son günü olması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Samsun’da ikincisini düzenlediğimiz kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarımızın son günündeyiz.” dedi. Açık kalacağı akşam saat 20.00’ye kadar süren fuara gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Şahin, “Fuarımız Karadeniz’e özel bir fuar. Çarşamba açıldı ve 73 firma ile 162 marka sergilendi. Katılan firmaların yüzde 99’u ciddi ürün satışları yaptı. Bu da bizi mutlu etti.” diye konuştu.

KATILIMCILAR VE ZİYARETÇİLERDEN BEKLENTİ

Fuar kapsamında çekme karavan, moto karavan, tiny house ve prefabrik evlerin satışlarının gerçekleşmesi, ekonomik açıdan fuarın potansiyelini gösterdiğini ifade eden Şahin, “Ziyaretçilerimiz arasında Karadeniz’in birçok ilinden gelenler var. Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat ve Çorum gibi bölgelerden de ziyaretçilere ulaştık. Geçen yıl fuarın ilki kasım ayında düzenlenmişti. Firmalar, fuarın mayıs ayında olmasını isteyince 5 ay sonra tekrar düzenleyerek bunu hayata geçirdik. Önümüzdeki yıl fuarımız 20 Mayıs’ta üç salon dolu olarak gerçekleştirilecek. Katılan firmalar, bir sonraki yıl için yerlerini tekrar düzenlediler.” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ HEDEFLER VE PLANLAR

Şahin, şu ana kadar toplam 28 bin 250 ziyaretçiye ulaştıklarını belirterek, “Hedefimiz 30 bini geçmek. Bunu başarmayı büyük ihtimalle göreceğiz. Ziyaretçilerimiz karavan, moto karavan, tiny house ve prefabrik evlerle birlikte çeşitli ekipmanlara da ulaşabiliyor. Ayrıca tekne modellerimiz ve yüzen karavanlarımız var; ziyaretçilerimiz istediklerini görebiliyorlar.” dedi. 2026’daki fuarı ise 100’ün üzerinde firma ve 250 marka ile yapmayı planladıklarını vurgulayan Şahin, “Karadeniz halkının kamp ve karavana ilgisi oldukça fazla. Belediyelerimiz de stant açtılar. Gelecek birkaç yıl içinde Karadeniz’in bu fuar aracılığıyla kamp karavan turizminden ciddi pay alacağını öngörüyorum.” şeklinde ifade etti.