Samsun’daki Girişimci, Dekoratif Ürünler Üretiyor

kadın girişimci melahat türkkan apaydın’ın başarı hikayesi

Samsun’un İlkadım ilçesinde kadın girişimci Melahat Türkkan Apaydın, el emeği göz nuru dekorasyon ürünleriyle dikkat çekiyor. İnternet üzerinden başladığı kariyerini dükkan açarak genişleten Apaydın, hem yaptığı eserlerle beğeni topluyor hem de düzenlediği kurslarla sanatını başkalarına aktarıyor. Apaydın, çalışmaların kendisine psikolojik olarak iyi geldiğini belirtiyor. “Bu işin en zoru, kafamdaki bazı renkleri ya da objeye hayal ettiğim figürü veremediğim zaman oluyor. Yeri geliyor bir obje ile 2 gün uğraşabiliyorum. En güzel tarafı ise istediğim sonucu aldığımda hissettiğim mutluluk oluyor” diyor.

özelleştirilen dekorasyon tercihlerine önem veriliyor

Son dönemlerde özellikle duvar objelerinin tercih edildiğini ifade eden Apaydın, “Hayvan kafaları, nazarlıklar, çiçekli panolar en çok ilgi görenler arasında. İnsanlar artık kendi evine özgü bir şey istiyor çünkü her ev birbirine benzemeye başladı. Biz de kişiye özel çalıştığımız için evin rengine, mobilyasına, perdesine uyum sağlayacak şekilde objeleri boyuyoruz” şeklinde konuşuyor. Müşteri tercihlerine de değinen Apaydın, “Gençler daha çok modern dekorasyon istiyor. Ama klasik sevenler de var. Küçük objeleri 1 günde boyuyorum. Büyük objelerde, özellikle hayvan figürlerinde detay ve gölge çalışmaları 2 günümü alabiliyor. Mesela büyük bir geyik figürünü 5 günde boyadım” ifadelerini paylaşıyor.

sanatın psikolojik faydaları

Sanatın psikolojik faydasına dikkat çeken Apaydın, “Beyninizi ve bedeninizi işle uğraştırdığınızda bu bir terapiye dönüşüyor. Kafanızı boşaltıyorsunuz. Ortaya çıkan ürünü beğendiğinizde kendinize saygınız artıyor, kendinizi takdir ediyorsunuz” diyor. Ayrıca, sanatı öğrenmek isteyenler için düzenlediği kurslarla atölyesinde yeni öğrencilerle deneyimlerini paylaştığını vurguluyor.