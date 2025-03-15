Samsun’daki İkinci El Oto Pazarı Durgun

Samsun’da kurulan ikinci el otomobil pazarı, geçmişteki bayram öncesi yoğun günlerini özlüyor. Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi gerçekleştirilen ikinci el oto pazarında, Ramazan Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanmıyor. Araçlarını satmak için pazara gelen satıcılar, alıcıların yokluğundan şikayet ederken, gelen az sayıda alıcı ise fiyatların yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

PAZARDA HAREKETLİLİK YOK

Otomobil satıcısı Ali Kanık, “Bayram öncesi iş yok. Herhangi bir alışveriş yok. Eskiden vardı ama şu anda yok. Yaz ayı da ufaktan girmeye başladı. Otomobil pazarında ne alan ne satan var. Satıcılar gelmiş, alıcılar gözükmüyor. Bazı arabaları 7 aydır satmaya çalışıyorum. Bu araba işinin bayramı kalmadı” diyor. Diğer otomobil satıcısı Bilal Kaya ise, “Gelen gidenler var ama piyasa durgun. Alım yok, satım da yok. Sabah saatlerinde biraz gelen vardı ama şu an bakan yok. Geçen bayramda ben buradaydım. O zaman 2 güne sattığımız arabayı şimdi 1 haftada zor satıyoruz” şeklinde ifade ediyor.

İNTERNET SATIŞI ETKİLİYOR

Otomobil satıcısı Yasin Tekin ise, “Araba pazarı durgun durumda. Saat 08.00’den bu yana buradayım ve 1 tane bile müşteri yok. Hep galericiler geziyor. Onlar da ölü fiyat veriyor” diyor. Alıcı İsmet Lokumcu, “Araba pazarında bayram öncesinde hareketlilik yok. Fiyatlar bize göre yüksek, satıcıya göre düşük geliyor. Anlaşamıyoruz. Eskiden burası doluydu. Yer bulamıyorduk. Şimdi gelen giden yok. İnternetten satış çoğaldı. Onun etkisi var” şeklinde görüş belirtiyor.

SONUÇ OLARAK

Samsun’da ikinci el otomobil pazarındaki bu durgunluk, alıcıların ve satıcıların karşılaştığı zorluklar ile birlikte, internet üzerinden yapılan satışların alınan kararlar üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor.