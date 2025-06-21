Samsun’daki Öğrenciler, Yanlış Okula Gitti

ÖĞRENCİLERİN ŞOKU

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak isteyen birçok öğrenci, sınav belgelerinde yazan 19 Mayıs Lisesi ismini görerek, girecekleri okuldan 43 kilometre mesafedeki başka bir okula yöneldi ve bu nedenle sınava giremeyerek bir yıllık emeklerini boşa harcadı. Sabahın erken saatlerinde, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne gelen öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üst kısmında bulunan Samsun/19 Mayıs ifadesine güvenerek oraya gittiler, ancak belgelerdeki adres bilgilerini kontrol ettiklerinde sınavın aslında 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nde yapılacağını öğrendiler.

TAŞIMA ÇABALARI

Bu durum karşısında öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, yanlış ilçeye giden öğrencilerin sınava yetişebilmesi için motorize polis ekipleri ve resmi polis araçlarıyla hızlı bir şekilde başka ilçeye ulaştırılmaya çalışıldı. Çok sayıda motorize polis ekibi, yanlış yere gelen öğrencileri almak için okul önüne geldi. Ekipler, öğrencileri doğru okula götürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Bu durumda, araç kapasitesi yetersiz kaldığında, bazı öğrenciler yerlerini geç kalan diğer öğrencilere bırakarak, “Ben daha önce de bu sınava girmiştim. İlk kez girecek birine yerimi verdim. Umarım sınava yetişirler, sağlık olsun” şeklinde görüşlerini belirtti.

PROBLEM TEPKİLERİ

Yanlış okula ulaşan öğrenciler, bu karmaşadan ötürü yetkililere tepkilerini dile getirdi. Giriş belgelerinin üzerinde 19 Mayıs ilçesinin sadece isminin yazılı olmasının yanıltıcı olduğunu ve bu durumun kendilerini yanlış yönlendirdiğini ifade ettiler. Ayrıca bu yıl, okul dışında bir görevlinin öğrencilerin belgelerini kontrol etmemesi nedeniyle birçok öğrenci, yanlış okula geldiğini sınava girmeden yalnızca birkaç dakika önce fark etti ve 43 kilometre uzaklıktaki okula zamanında yetişme şansını kaybetti.