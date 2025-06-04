Samsun’daki Operasyonda 2 Kişi Yakalandı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU YAPILDI

Samsun’da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda iki şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı bir operasyon düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alınıyor.