Samsun’daki Operasyonda 5 Bin 880 Hap

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında tam 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu operasyona yönelik olarak çalışmalarını sürdürdü.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Belirlenen adreste yapılan arama sonrasında ele geçirilen 5 bin 880 sentetik ecza hapı, önemli bir uyuşturucu madde ticareti operasyonunun parçası oldu. Operasyonda yakalanan A.C. (30) isimli şahıs, emniyete götürüldü.