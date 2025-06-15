Samsun’daki Suya Talep Artıyor

BÖBREK RAHTISIZLIKLARINA İYİ GELEN SUYA İLGİ ARTIYOR

Samsun’un Havza ilçesinde, böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Musurcuk suyu, bölgede yoğun ilgi görüyor. Doğançayır Mahallesi’nde bulunan bu su, mahallenin eski adı ile tanınıyor ve böbrek taşı düşürme etkisi olduğuna inanılıyor. Su almak için kırsal mahalleye gelen Sema Şimşek, aile üyelerine su gönderdiğini belirtirken, “Bu suyun böbrek hastalıklarına ve taş düşürmeye yaradığını duyan eşimiz dostumuz bizleri arayıp su istiyorlar. Biz de hasta olanlara şifa olsun diye paketleyip kargo ile gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı. Şimşek, daha önce birçok ile su gönderdiğini ve şu anki gönderimini Ankara’ya yapacağını vurguladı. Ayrıca, “Şuan kardeşim de böbrek rahatsızı ve bu suların bir kısmını da Amasya’ya götüreceğim.” şeklinde ekledi.

SULARIN TALEP GÖRDÜĞÜ GÖRÜLÜYOR

Mahalle sakinlerinden Arif Avcı da, her gün mahalleye birkaç aracın geldiğini ve su aldıklarını aktardı. Avcı, “Genellikle Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum başta olmak üzere birçok yerden su almak için geliyorlar. Bazen tanıdıklarımız bizleri arıyor ve su istiyor. Biz de bu suyu çay ve yemek yapmakta her gün kullanıyoruz.” diyerek bu durumun yerel ticareti nasıl etkilediğini dile getirdi. Musurcuk suyu, hem sağlık yararları hem de yerel ekonomi açısından önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.