Samsun Devlet Opera “Doktor Mucize”yi sundu

ANADOLU OPERA VE BALE FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde Georges Bizet’in ödül kazanan eseri “Doktor Mucize” operasını Amasya’da sanatseverlerle bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024’te Şırnak’ta başlatılan projenin devamında bu festivali düzenliyor. Amasya’ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son performansı olan “Doktor Mucize” operasını Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu’nda sanatseverlere sundu.

ESERİN DETAYLARI VE REHBERLİĞİ

Bizet’in, 18 yaşında bestelediği ve Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı “Doktor Mucize” operası, Şahan Gürkan’ın rejisörlüğünde sahnelendi. Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy’nin yazdığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ile sevgilisi Lauretta’nın eğlenceli buluşma yolculuğu ifade ediliyor. Eserin koreografisi Arzu Kaya, dekoru Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı. Tek perdelik esere Amasyalılar büyük bir ilgi gösterdi.