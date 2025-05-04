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Samsun Devlet Opera, “Okulumuz Orman” Oyununu Sundular

SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ’NİN FESTİVALİ

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde, “Okulumuz Orman” isimli oyununu Tokat’taki küçük izleyicileriyle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle tanıştırmayı amaçlıyor. Festival, 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Şırnak’ta devam ediyor.

Tokat’a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, “Okulumuz Orman” adlı çocuk oyununu, 26 Haziran’da Atatürk Kültür Salonu’nda seyircilerle buluşturdu. Metin Bayram’ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Tokatlılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut ve aydınlatması Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı.

HİKAYENİN KONU EDİLDİĞİ TEMALAR

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin, birden kendilerini gerçek bir ormanda bulmalarını ve hayvanların yardımıyla oradan çıkış yollarını bulmalarını anlatıyor. Çocuk oyununu izleme fırsatı bulan Hira Adıgüzel, “İlk defa böyle bir oyun izledim. Çok mutluyum.” şeklinde duygularını ifade etti.

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