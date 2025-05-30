Samsun Devlet Opera Ve Balesi “Çocuk Korosu” Konser Verdi

SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİNDEN MUHTEŞEM BİR KONSER

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), “çocuk korosu” ile unutulmaz bir konser deneyimi sundu. 90 kişilik çocuk korosu, dünya çapında tanınan opera ve operet eserlerinin sevilen bölümlerini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Koro şefliği görevini Polen Yağmur Arslan üstlendi. Konserde, solist olarak Gamze Bayburt ve Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz görev aldı. 8 ila 13 yaş aralığındaki çocukların seslendirdiği toplamda 17 eser, konuklardan büyük ilgi gördü.

KORO ŞEFİNDEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Konsere katılanlar kadar sahne alanlar da mutluluklarını dile getirdi. Koro şefi Arslan, “Konsere gösterilen ilgi beni çok mutlu etti. Sahnede çocuklar kadar heyecanlandım. 90 çiçeği sahneye çıkarmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Onları çok seviyorum, hepsini tebrik ediyorum” dedi. Koroda yer alan Bahadır Sağlam, şarkılara gösterilen ilgi sayesinde unutulmaz bir anı yaşadığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi. Elif Rana Üdürgücü, konsere bu yıl katıldığını ve sahne almaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, “Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Polen Yağmur Arslan öğretmenime çok teşekkür ederim çünkü şarkıları çok güzel öğretiyor. Bu konser çok eğlenceli oldu, hayatımın en eğlenceli anlarından biri.” şeklinde konuştu.

İZLEYİCİLERDEN TAM PUAN

Kızının konserine gelen Göknur Aslan, çocukların her birinin harika bir performans sergilediğini belirtip, “Sahnedeki hareketleri, şarkıyla uyumları muhteşemdi. 17 şarkı çok ama güzel bir performans sergilediler, hepsini tebrik ediyorum.” sözleriyle takdirini belirtti. Konsere ailesiyle gelen 8 yaşındaki Demir Yüksel Aşar, arkadaşlarının koroda yer aldığını ve çok güzel şarkılar seslendirdiklerini söyledi.