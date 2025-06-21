Samsun Devlet Opera ve Balesi “Singin’ in the Rain” sunumu

SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİNDEN YENİ BİR MÜZİKAL

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood’un oldukça sevilen romantik komedisinin müzikali “Singin’ in the Rain” (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yapılan bu gösterim, izleyicilere Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde sunuldu. Müzikalin bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed’e, sözleri ise Betty Comden ve Adolph Green’e ait. Müzik düzenlemesi ve orkestra şefliği görevini Kıvanç Tepe üstlenirken, koro şefliğini Maria Chekriekchieva yaptı.

EŞSİZ KOREOGRAFİ VE TASARIMLAR

Başkemancılığını Didem Tepe’nin yaptığı müzikalin koreografisi Yunus Emre Örgüt’e, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk’a, dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a ve video projeksiyonu ise Murat Turgut’a ait. Orkestra ve sahne üstündeki sanatçılar ile teknik personel dahil olmak üzere toplamda 160 kişi bu eserde görev alıyor. Müzikal, sessiz film starı Don Lockwood’un Lina Lamont ile olan çatışmalı iş ilişkisinin yanı sıra, tiyatrodan Hollywood dünyasına adım atmaya çalışan Kathy Selden ile olan romantik ilişkisini komedi diliyle anlatıyor.

İki perdelik bu müzikalin Türkiye prömiyeri sanatseverlerden büyük bir ilgi gördü. Gösterim kapalı gişe sahnelenirken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da bu özel anı izlemek için salonda yer aldı. “Singin’ in the Rain” müzikali, yarın saat 20.00’de tekrar izleyiciyle buluşacak.